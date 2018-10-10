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Строительство крыши

от 590 руб/м2

Замена от 300 руб/м2

Договор + гарантия 3 года Без предоплаты и проживания Мастера из РФ, работаем с 2004г.
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Необходимо заменить кровлю?
Подтекает крыша или ее пока нет?
Выбирайте вариант решения под ключ!

Комплекс работ по замене кровли

01Разгрузка материалов и демонтаж кровли.

02Монтаж гидроизоляции

03Выравнивание плоскости крыши

04Монтаж контр обрешетки

05Монтаж шаговой обрешетки

06Установка доборных элементов кровли

07Установка доборных элементов кровли


Цена в пакете
под ключ - 650 р./м²

Комплекс работ по строительству крыши

01Бесплатная разгрузка материалов.

02Монтаж стропильной системы

03Монтаж гидроизоляции

04Монтаж контр обрешетки

05Монтаж шаговой обрешетки

06Монтаж черепицы

07Установка доборных элементов кровли


Цена в пакете
под ключ - 950 р./м²

Особенности
квалифицированных
действий

Результаты работы
частных бригад

Как работает logo
1
опыт 10 лет

Практический опыт мастеров в узкой сфере ремонта - 10 лет. Отличное и современное оснащение, знание технологий, бережное отношение к имуществу клиента.

2
проверенные поставщики

Взаимодействуем с проверенными поставщиками материалов, монтажных и прочих элементов. Полная комплектация объекта. Цены ниже, чем у производителя за счет скидок.

3
все виды работ

Согласовываем все виды работ, утверждаем прозрачную смету, сроки, вносим в договор. Никаких скрытых доплат! Увеличение стоимости – при желании заказчика изменить проект.

4
без предоплаты

Работаем без предоплаты! Оплата по факту выполнения всех задач.

5
3 года гарантии

Даем 3 года гарантию на все виды работ. Оперативно выезжаем по рекламациям, что бывает очень редко.

6
технические нормы

Строго соблюдаем все технические нормы, требования, ГОСТы, СНиПы, законы РФ. Не нарушаем технологии.

7
в договорные сроки

Завершаем мероприятия в договорные сроки.

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Как работают
частные бригады
1
мастера без опыта

Комплектация бригад мастерами без опыта. Отсутствие необходимого инструмента, использование старого оснащения, медленная работа, грязь на территории после завершения

2
цены выше рыночных

Кровельные материалы покупают на ближайшем рынке или по договоренности с кустарными производителями. Цены часто выше рыночных, качество низкое.

3
демпинг

Занижают смету, чтобы получить заказ. Демпинг - в ущерб качеству, за счет бюджетных материалов и неквалифицированной рабочей силы. Увеличивают смету в процессе работы

4
аванс

Требуют аванс, а после него могут вообще не выйти на объект.

5
не дают гарантию

Как правило, вообще не дают гарантию. Не выезжают по рекламациям или затягивают сроки ремонта.

6
нетехнологично

Работают по старинке, нетехнологично. Зачастую не знают технические нормы и требования, специфику процесса.

7
задерживают работу

В летний сезон постоянно задерживают работу, срывают сроки выполнения задач, поставки материалов.

О компании, которая предлагает профессиональные решения и реализует их

Компания «Центр Мастеров Кровли» присутствует в узкой нише рынка с 2007 года, и это солидный стаж. Наши мастера - профессионалы кровельных дел. 12 постоянных бригад «ЦМК» выезжают по заявкам клиентов для проведения работ на объектах Москвы и Московской области, соседних регионов.

В бригадах работают только знающие сотрудники-славяне, дипломированные специалисты профильной сферы. Это культурные, воспитанные, внимательные к требованиям и интересам клиентов люди.

Средний стаж мастеров – 10 лет. Помимо уже приобретенного практического опыта и знаний они регулярно проходят переподготовку, изучают новые технологии, рынок стройматериалов.

На спаде сезона мы направляем сотрудников на спецкурсы, предложенные заводами-производителями кровельных материалов.

Почему обращаются в «ЦМК»: что привлекает клиентов, формирует нашу репутацию профессионала узкого рынка

Заказчик хочет платить за выполненную работу, оценив ее качество, поэтому не берем предоплату. Оплата - по факту завершения ремонта, при передаче объекта в эксплуатацию.

Сметы жестко фиксированы. В процессе строительства перечень мероприятий и цены не меняются. Проблемы с поставкой или материалами, мы решаем за свой счет.

Работаем без проживания на объекте! В нерабочее время хозяева не испытывают дискомфорт!

Строго следим за соблюдением сроков. В случае срыва мы выплачиваем заказчику неустойку, что подтверждается договором.

Работаем качественно, снимаем риски рекламаций. Даем письменную гарантию на 3 года. Оперативно высылаем мастеров для выполнения гарантийных обязательств.

Бесплатно проводим замеры* и детальные расчеты, консультируем, обеспечиваем информационную поддержку, даем полезные cоветы и помогаем оптимизировать вложения.

Предлагаем комплексное обслуживание в одном месте – от проектирования и составления сметы, закупки, доставки и разгрузки материалов до уборки территории!

Экономим ваше время, нервы и средства за счет низких цен на материалы, скидок при объемах работ, отличного оснащения мастеров, оптимизации вложений заказчика.

бесплатная разгрузка

Бесплатно разгрузим все материалы необходимые для проведения работ.

Наши партнеры и поставщики

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Этапы выполнения заказа

01 Профессиональная консультация

Профессиональная
консультация

02 Бесплатный замер

Бесплатный
замер

03 Точный расчет

Точный
расчет

04 Качественный монтаж

Качественный
монтаж

Цены на работы и материалы

Минимальный обьем заказа 50м2
Металлочерепица
Металлочерепица Открыть Прайс
Гибкая черепица
Гибкая черепица Открыть Прайс
Профнастил
Профнастил Открыть Прайс
Фальц
Фальц Открыть Прайс
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Часто задаваемые вопросы

Почему вы работаете без предоплаты?
В чём подвох?

Мы абсолютно уверены в качестве выполняемой работы и в том, что вы останетесь довольны. У нас нет цели деньги взять, а потом работать "спустя рукава". Мы всегда делаем всё качественно и быстро, поэтому совершенно не боимся работать без предоплаты.

Что от нас потребуется для начала работ?

Предоставить на объекте доступ к электричеству, все остальные заботы мы берем на себя.

А если вы затянете стройку дольше,
чем обещали?

Все сроки мы прописываем в договоре. И соблюдаем их. Если вдруг такое случится, что работы немного задержатся, мы будем давать вам скидку 0,1% в день от стоимости работ за каждый день просрочки. Это мы прописываем в договоре тоже.

Вот у соседей рабочие развели бардак на участке,
постоянно курили, хохотали... Я такого не хочу!

Наши бригады состоят только из культурных и воспитанных людей. Мы не нанимаем на работу жителей из солнечных Республик, у которых иной менталилет. Наши рабочие - граждане РФ, которые обладают чувством такта и бережно относятся к вашему имуществу. Мы имеем свой личный кадровый резерв, не привлекаем рабочую силу со стороны, поэтому уверены в каждом своём монтажнике.

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