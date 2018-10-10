А если вы затянете стройку дольше,

чем обещали?

Все сроки мы прописываем в договоре. И соблюдаем их. Если вдруг такое случится, что работы немного задержатся, мы будем давать вам скидку 0,1% в день от стоимости работ за каждый день просрочки. Это мы прописываем в договоре тоже.