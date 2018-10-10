Компания «Центр Мастеров Кровли» присутствует в узкой нише рынка с 2007 года, и это солидный стаж. Наши мастера - профессионалы кровельных дел. 12 постоянных бригад «ЦМК» выезжают по заявкам клиентов для проведения работ на объектах Москвы и Московской области, соседних регионов.
Особенности
квалифицированных
действий
Результаты работы
частных бригад
Практический опыт мастеров в узкой сфере ремонта - 10 лет. Отличное и современное оснащение, знание технологий, бережное отношение к имуществу клиента.
Взаимодействуем с проверенными поставщиками материалов, монтажных и прочих элементов. Полная комплектация объекта. Цены ниже, чем у производителя за счет скидок.
Согласовываем все виды работ, утверждаем прозрачную смету, сроки, вносим в договор. Никаких скрытых доплат! Увеличение стоимости – при желании заказчика изменить проект.
Работаем без предоплаты! Оплата по факту выполнения всех задач.
Даем 3 года гарантию на все виды работ. Оперативно выезжаем по рекламациям, что бывает очень редко.
Строго соблюдаем все технические нормы, требования, ГОСТы, СНиПы, законы РФ. Не нарушаем технологии.
Завершаем мероприятия в договорные сроки.
частные бригады
Комплектация бригад мастерами без опыта. Отсутствие необходимого инструмента, использование старого оснащения, медленная работа, грязь на территории после завершения
Кровельные материалы покупают на ближайшем рынке или по договоренности с кустарными производителями. Цены часто выше рыночных, качество низкое.
Занижают смету, чтобы получить заказ. Демпинг - в ущерб качеству, за счет бюджетных материалов и неквалифицированной рабочей силы. Увеличивают смету в процессе работы
Требуют аванс, а после него могут вообще не выйти на объект.
Как правило, вообще не дают гарантию. Не выезжают по рекламациям или затягивают сроки ремонта.
Работают по старинке, нетехнологично. Зачастую не знают технические нормы и требования, специфику процесса.
В летний сезон постоянно задерживают работу, срывают сроки выполнения задач, поставки материалов.
О компании, которая предлагает профессиональные решения и реализует их
В бригадах работают только знающие сотрудники-славяне, дипломированные специалисты профильной сферы. Это культурные, воспитанные, внимательные к требованиям и интересам клиентов люди.
Средний стаж мастеров – 10 лет. Помимо уже приобретенного практического опыта и знаний они регулярно проходят переподготовку, изучают новые технологии, рынок стройматериалов.
На спаде сезона мы направляем сотрудников на спецкурсы, предложенные заводами-производителями кровельных материалов.
Почему обращаются в «ЦМК»: что привлекает клиентов, формирует нашу репутацию профессионала узкого рынка
Заказчик хочет платить за выполненную работу, оценив ее качество, поэтому не берем предоплату. Оплата - по факту завершения ремонта, при передаче объекта в эксплуатацию.
Сметы жестко фиксированы. В процессе строительства перечень мероприятий и цены не меняются. Проблемы с поставкой или материалами, мы решаем за свой счет.
Работаем без проживания на объекте! В нерабочее время хозяева не испытывают дискомфорт!
Строго следим за соблюдением сроков. В случае срыва мы выплачиваем заказчику неустойку, что подтверждается договором.
Работаем качественно, снимаем риски рекламаций. Даем письменную гарантию на 3 года. Оперативно высылаем мастеров для выполнения гарантийных обязательств.
Бесплатно проводим замеры* и детальные расчеты, консультируем, обеспечиваем информационную поддержку, даем полезные cоветы и помогаем оптимизировать вложения.
Предлагаем комплексное обслуживание в одном месте – от проектирования и составления сметы, закупки, доставки и разгрузки материалов до уборки территории!
Экономим ваше время, нервы и средства за счет низких цен на материалы, скидок при объемах работ, отличного оснащения мастеров, оптимизации вложений заказчика.
Бесплатно разгрузим все материалы необходимые для проведения работ.
Наши партнеры и поставщики
Этапы выполнения заказа
Профессиональная
консультация
Бесплатный
замер
Точный
расчет
Качественный
монтаж
Цены на работы и материалыМинимальный обьем заказа 50м2
МеталлочерепицаОткрыть Прайс
Гибкая черепицаОткрыть Прайс
ПрофнастилОткрыть Прайс
ФальцОткрыть Прайс
Часто задаваемые вопросы
В чём подвох?
Мы абсолютно уверены в качестве выполняемой работы и в том, что вы останетесь довольны. У нас нет цели деньги взять, а потом работать "спустя рукава". Мы всегда делаем всё качественно и быстро, поэтому совершенно не боимся работать без предоплаты.
Предоставить на объекте доступ к электричеству, все остальные заботы мы берем на себя.
чем обещали?
Все сроки мы прописываем в договоре. И соблюдаем их. Если вдруг такое случится, что работы немного задержатся, мы будем давать вам скидку 0,1% в день от стоимости работ за каждый день просрочки. Это мы прописываем в договоре тоже.
постоянно курили, хохотали... Я такого не хочу!
Наши бригады состоят только из культурных и воспитанных людей. Мы не нанимаем на работу жителей из солнечных Республик, у которых иной менталилет. Наши рабочие - граждане РФ, которые обладают чувством такта и бережно относятся к вашему имуществу. Мы имеем свой личный кадровый резерв, не привлекаем рабочую силу со стороны, поэтому уверены в каждом своём монтажнике.